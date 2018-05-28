Букеровская премия предлагает выбрать лучшие книги за последние 50 лет

Букеровская премия составила короткий список претендентов на титул лучшей книги за последние 50 лет с момента появления этой премии. Об этом говорится на сайте The Man Booker Prize.

Организаторы премии предлагают проголосовать на сайте, победитель будет известен 8 июля 2018 года. Среди претендентов на почетный титул книга Видиадхара Найпола «В свободном государстве», Пенелопы Лайвли «Лунный тигр», произведение Майкла Ондатже «Английский пациент», Хилари Мэнтел «Волчий зал» и Джорджа Сондерса «Линкольн в Бардо».