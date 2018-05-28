Букеровская премия предлагает выбрать лучшие книги за последние 50 лет
Букеровская премия составила короткий список претендентов на титул лучшей книги за последние 50 лет с момента появления этой премии. Об этом говорится на сайте The Man Booker Prize.
Организаторы премии предлагают проголосовать на сайте, победитель будет известен 8 июля 2018 года. Среди претендентов на почетный титул книга Видиадхара Найпола «В свободном государстве», Пенелопы Лайвли «Лунный тигр», произведение Майкла Ондатже «Английский пациент», Хилари Мэнтел «Волчий зал» и Джорджа Сондерса «Линкольн в Бардо».
26 мая книга екатеринбуржца Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала победителем «Нацбеста», одной из самых престижных литпремий России (с петербургской пропиской). Писатель рассказал, как придумал роман, о его необычном языке и реакции критиков. Всего в финал вышли пять книг: Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него», Василий Аксенов «Была бы дочь Анастасия», Мария Лабыч «Сука», Анна Старобинец «Посмотри на него», Дмитрий Петровский «Дорогая, я дома».
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