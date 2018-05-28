К концу недели в Петербурге обещают похолодание

К концу недели синоптики обещают похолодание.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, вторник и среду в городе будет 23-25 градусов, небо преимущественно ясное. Но уже в четверг столбик термометра опустится до 15 градусов. В первый день лета, 1 июня ожидается до 17 градусов.

В субботу и воскресенье температура поднимется до 22-23 градусов. Однако 3 июня ожидается пасмурная погода. Напомним, на прошлой неделе метеорологи объявили в Петербурге и Ленобласти оранжевый уровень опасности - в эти дни возник повышенный риск возникновения лесных пожаров.

Вторая декада мая стала одной из самых теплых в Петербурге. По словам главного синоптика города Александра Колесова, средняя температура с 11 по 20 мая достигла 17,5 градусов. Выше она была только в 2010-м (18,1) и 1975-м (18,7). В середине месяца температура воздуха побила исторический рекорд - столбик термометра поднялся до 30 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд – плюс 27 градусов – был 43 года назад.

Фото: @mskpit