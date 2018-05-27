Мост глупости в День города тоже отмечает юбилей — поймана 150-я «Газель»

Путепровод на Софийской улице, прозванный в Петербурге «Мостом глупости», готов принимать подарки на юбилей. На нем висит плакат: «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!» —, и 27 мая мост поймал под собой 150-ю «Газель».

Фото самого знаменитого в Петербурге путепровода в День города выложили очевидцы. На этот раз «счастливчиком» оказался водитель службы доставки, однако он, судя по не слишком серьёзным разрушениям, хотя бы сбавил скорость. «Газель» стала 150-й «жертвой» моста глупости, переправа готова принимать подарки — мост ждёт их ещё с 13 мая.

Напомним, что подсчёт ведёт от лица моста аккаунт в Twitter.

По материалам «Фонтанка.ру»