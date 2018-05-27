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В центре Петербурга в День города прошел парад слонов — фото и видео репортаж

В Петербурге прошел парад слонов, приуроченный ко Дню города. У Цирка Чинизелли начался костюмированный ход участников, точнее, участниц, — их всего четыре. Слонихи прошли по мосту Белинского, набережной Фонтанки, по Невскому проспекту до Михайловской улицы, а затем через площадь Искусств и Инженерную улицу вернулись к зданию цирка — там их можно еще часок фотографировать. Также слонихи показали цирковые трюки на Малой Садовой улице.

Публикация от @ilona_kanashian

Публикация от @ilona_kanashian

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