В Петербурге проходит велопарад — организаторы сообщают о 10 тысячах участниках
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фото: Фонтанка.ру
От БКЗ «Октябрьский» 27 мая стартовал Большой велопарад. Организаторы мероприятия насчитали порядка десяти тысяч участников. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», на маршрут вышли зомби, пираты, стимпанковсеие персонажи в цилиндрах, зайчики и «синие мигалки».
Большой велопарад проходит раз в году, ради него перекрывают движение по основным магистралям — в эти минуты участники едут по Невскому, затем через Дворцовый мост уйдут на север и закончат прогулку в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Там их ждёт развлекательная программа.
По материалам «Фонтанка.ру»
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