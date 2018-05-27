В Петербурге проходит велопарад — организаторы сообщают о 10 тысячах участниках

От БКЗ «Октябрьский» 27 мая стартовал Большой велопарад. Организаторы мероприятия насчитали порядка десяти тысяч участников. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», на маршрут вышли зомби, пираты, стимпанковсеие персонажи в цилиндрах, зайчики и «синие мигалки».

Большой велопарад проходит раз в году, ради него перекрывают движение по основным магистралям — в эти минуты участники едут по Невскому, затем через Дворцовый мост уйдут на север и закончат прогулку в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Там их ждёт развлекательная программа.

По материалам «Фонтанка.ру»