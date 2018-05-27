Канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

Десятки тысяч петербуржцев стали свидетелями уникального шоу в центре города: в полночь над разведённым Дворцовым мостом в свете прожекторов появилась фигурка канатоходца Расула Абакарова с шестом в руках.

Расул переживал перед мероприятием — идти по канату, когда под тобой течет река, от чего кружится голова, гораздо сложнее, чем переходить над стабильной поверхностью. Но канатоходец победил страх и все сложности, обусловленные природой, и перешёл на высоте 40 метров над водой — с Васильевского острова к Адмиралтейству. С воды раздавались гудки теплоходов — многие приобрели экскурсии именно на это время, чтобы понаблюдать оригинальный трюк с воды.

По материалам «Фонтанка.ру»