Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

В период с 25 мая по 2 июня у россиян появится возможность увидеть движение Международной космической станции по небосводу невооруженным глазом.

МКС совершает один виток приблизительно за полтора часа и движется всегда по направлению с запада на восток. Станцию можно будет увидеть с Земли в том момент, когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке отражает солнечный свет так же, как Луна. В небе МКС похожа на немерцающую звезду белого цвета, которая быстро двигается и может сменять свою окрас на красновато-оранжевый.

В России ярче всего МКС будет видно с 22.00. Для того, чтобы определить время видимости в определенном регионе, можно использовать приложения «МКС Детектор», ISS Spotter или ISS Finder, а рассчитать траекторию полета станции и время предлагается сайт Heavens Above.