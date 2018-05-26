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Борис Гребенщиков выступил на Невском проспекте — фото и видео репортаж

Сегодня на Невском проспекте прошел бесплатный мини-концерт группы «Аквариум» с ее лидером Борисом Гребенщиковым. Выступление проходило рядом с Екатерининским садом. Оно стало промоакцией полноценной презентации альбома Гребенщикова «Время N», которая пройдет 7 июня в клубе А2. Альбом «Время N» вышел в феврале.

Публикация от @ypopoff

Публикация от Slava (@stiegos)

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