Борис Гребенщиков выступил на Невском проспекте — фото и видео репортаж

Сегодня на Невском проспекте прошел бесплатный мини-концерт группы «Аквариум» с ее лидером Борисом Гребенщиковым. Выступление проходило рядом с Екатерининским садом. Оно стало промоакцией полноценной презентации альбома Гребенщикова «Время N», которая пройдет 7 июня в клубе А2. Альбом «Время N» вышел в феврале.