Книжный магазин «Факел» в «Этажах» закрывается

Независимый книжный магазин «Факел», который находится в лофт-проекте «Этажи», закрывается.

«В субботу и воскресение мы будем собирать все оставшиеся книги (будет хаос и бардак), но вы можете прийти и приобрести что-то для себя или в подарок по ценам, близким к издательским», — рассказали представители магазина.

В магазине продают нон-фикшен, научно-популярную и научную литературу, также книги по философии, социологии, культурологии, политологии и другим областям. Книжный магазин «Факел»открыли в мае 2016 года в пространстве «Улица Контейнерная».