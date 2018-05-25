Как выглядит Летний Дворец Петра I после реставрации?

Столовая

Самое главное, что удалось воссоздать – это передаточное окно. Во времена Петра I через него подавалась горячая еда в зал. В комнате сохранился подлинный пол.

Здесь же располагается раковина с водопроводом, предназначенная не для питья, а для мелкой работы на кухне. В Летнем дворце использовались все самые лучшие технические достижения того времени, например, здесь впервые провели канализацию в Петербурге.

Все печи во дворце настоящие, установлены на деревянные ножки, внутри которых, прочные металлические стержни. Также удалось сохранить подлинные сосновые шкафы – они служили гардеробной. Конструкция сцеплена со стеной крюком: похожая система использовалась на кораблях.