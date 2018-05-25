Как выглядит Летний Дворец Петра I после реставрации?
Резиденция Петра I в Летнем саду почти четыре года была на масштабной реставрации. Мы сходили в особняк XVIII века, чтобы лично увидеть, как изменились интерьеры и какие подлинные вещи удалось сохранить.
Кабинет или токарная мастерская
Экспозиция поменялась в сторону минимализма. Это сделано, чтобы предметы были точной эпохи: первая четверть XVIII в. Сейчас здесь находятся: морской устав, чернильница, кинжал. В начале XX в. имущество Петра I и его семьи разошлось по дворцам. Одним из главных украшений кабинета стал ветровой прибор: он определяет его силу и направление, а также соединен с флигелем на крыше по системе шестеренок. Конструкция находится в рабочем состоянии и показывает точное время.
Спальня Петра I
Здесь представлены подлинные предметы одежды самого Петра Алексеевича: рабочий костюм, камзол и штаны (для парадных выходов), плащ. Кровать пока еще находится на реставрации. Камин, в центре зала был создан по эскизам известного немецкого скульптора, архитектора Андреаса Шлютера, который прибыл в Петербург по приглашению Петра I. Барельефы снаружи на фасаде также созданы по его проекту, хотя само здание авторства архитектора Доменико Трезини.
Столовая
Самое главное, что удалось воссоздать – это передаточное окно. Во времена Петра I через него подавалась горячая еда в зал. В комнате сохранился подлинный пол.
Здесь же располагается раковина с водопроводом, предназначенная не для питья, а для мелкой работы на кухне. В Летнем дворце использовались все самые лучшие технические достижения того времени, например, здесь впервые провели канализацию в Петербурге.
Все печи во дворце настоящие, установлены на деревянные ножки, внутри которых, прочные металлические стержни. Также удалось сохранить подлинные сосновые шкафы – они служили гардеробной. Конструкция сцеплена со стеной крюком: похожая система использовалась на кораблях.
Вторая приемная и живопись
Во второй приемной – невероятно красивый плафон. В XIX веке он назывался «Целомудрие, любовь государя к народу, власть и верность». После реставрации у него появился воздух, светлые оттенки, что позволяет увидеть весь сюжет. Плафон подписной, автором является Георг Гзелль. Большинство его картин написаны по мотивам, которые были модными в то время в Европе. Здесь это «Игра в карты».
Всего Дворец насчитывает 11 плафонов. Сначала они проходили реставрацию в XIX веке, тогда их сильно повредили – пострадал слой авторской живописи. Главной задачей было воссоздать цельное полотно, показать его жизнь. Наиболее значим здесь портрет Петра I. Сейчас он хорошо сочетается с интерьером на фоне новых обивок.
Верхний вестибюль
В спальне Екатерины II находится коллекция китайского шелка. Кровать также до сих пор на реставрации. В верхнем вестибюле есть зеркало, по легенде сам Петр I приложил руку к его созданию: по дереву вырезаны личные инициалы и подпись.
Зеленый кабинет
Здесь сохранилась роспись начала XVIII века маслом по дереву. Это единая конструкция, которую трогать было очень опасно. Реставраторы сделали укрепление и зачистку. Комната уникальна еще и своей историей, ее называют «Кабинетом редкостей». Здесь было положено начало Кунсткамере.
Текст: Арина Романова
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