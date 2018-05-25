Георгий Полтавченко: «Новокрестовская» и «Беговая» красиво откроются 26 мая

Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», расположенные неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, откроются в Петербурге 26 мая. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщил на ПМЭФ-2018 губернатор города Георгий Полтавченко. «Будем (открывать завтра). Могу сказать, что это будет красиво. Все-таки открытие новых станций метро — это всегда событие в жизни города», — сказал губернатор (Ред. — цитата по ТАСС).

В Смольном добавили, что церемония открытия пройдет вечером в субботу, а сами станции начнут работать чуть позже. Станции «Новокрестовская» и «Беговая» продолжают Невско-Василеостровскую линию петербургской подземки. Они расположены близко к стадиону «Санкт-Петербург», который примет матчи ЧМ по футболу. Стоимость работ на участке по контракту составляет 30,1 млрд рублей.

О том, как станция «Беговая» выглядела за несколько дней до официального открытия, можно посмотреть здесь. 13 мая в петербургской подземке провели тестовый запуск станции метро «Новокрестовская». Позже ее закрыли на дальнейшую обкатку и обещали открыть в полноценном режиме вместе с «Беговой».

«Новокрестовская» во время ЧМ-2018 будет обслуживать только футбольных болельщиков и клиентские группы FIFA. После схода с пешеходного моста к новой станции пассажирам придется проходить зону контроля доступа. Кто не успел опробовать станцию, может посмотреть наш фоторепортаж с ее открытия.

По материалам «ДП»