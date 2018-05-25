В Петербурге пройдет дневной музыкальный фестиваль Day Off х Dekmantel (впервые в России!)

Среди участников фестиваля — Palms Trax, Tom Trago, Dekmantel Soundsystem, Boye и другие артисты. Помимо двух сцен, в Порту «Севкабель» будут функционировать несколько досуговых локаций: street food территория, представленная лучшими фудтраками города; cпортивная площадка от городского движения First Cup Club и «Виниловый пикник», организованный энтузиастами- меломанами – комьюнити Washing Machine. Также организаторы планируют разместить скейт-рампу и устроить турнир по стрит-болу.

В рамках совместного проекта формации Roots United и глобальной музыкальной платформы Ballantine’s True Music на DAY OFF будет создана специальная поп-ап звукозаписывающая студия True Music Jam, оборудованная всем необходимым для творческой импровизации. Здесь талантливые начинающие музыканты примут участие в джем-сессиях под руководством профессионалов индустрии. Отправить заявку на участие может любой желающий, подробности и условия можно найти здесь. Все проголосовавшие за лучший джем автоматически примут участие в конкурсе, среди призов — поездка на Present Perfect в Санкт-Петербург и путешествие на вечеринку Boiler Room & Ballantine’s True music в Валенсии.

Более подробно узнать о мероприятии и приобрести билеты можно здесь.