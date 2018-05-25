Фоторепортаж: На ПМЭФ соорудили ароматную стену из 75000 роз (и все с ней фотографируются)
На Петербургском международном экономическом форуме установили необычный стенд, который полностью сделан из 75 тысяч свежих роз. Как пишут участники и гости форума в Instagram, на площадке «Экспофорума» стоит невероятный аромат. Стену изготовили по заказу компании «Уралкалий».
И, конечно, сразу же вспоминается легендарная песня Аллы Борисовной Пугачевой «Миллион алых роз» — только для создания стенда использованы цветы всех возможных окрасов. К слову, пользователи Instagram выкладывают снимки с хештегом #миллионроз.
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