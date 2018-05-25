В аэропорту Пулково построят многофункциональный комплекс «Аэрополис»
На территории аэропорта Пулково построят многофункциональный комплекс «Аэрополис». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ.
Гендиректор АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев рассказал журналистам, что одной их частей «Аэрополиса» станет реконструированный терминал «Пулково-2», который будут использовать для обслуживания лоукостеров.
Помимо этого в воздушной гавани создадут специальный центр по авиационному техническому обслуживанию воздушных судов и построят вторую очередь складского комплекса.
Ранее в аэропорту открыли бесплатную круглосуточную парковку на 120 мест, а в связи с ПМЭФ в городе перестала работать единственная маршрутка, которая курсировала от метро «Московская» до воздушной гавани. Глава управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимир Якушев вошел в число 50 петербуржцев, изменивших город.
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