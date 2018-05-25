Петербургские водители попали в транспортную блокаду из-за ПМЭФ

Микрорайон Петербурга Шушары, расположенный рядом с местом проведения ПМЭФ-2018, оказался в транспортной блокаде утром 25 мая. Автомобилисты называют происходящее беспределом. Водители также сообщают, что дороги в других районах Петербурга перекрывают из-за кортежей, и обсуждают в «Разговорчиках» приложения «Яндекса» Международный экономический форум.

«В связи с форумом из Шушар закрыты все выезды. Люди в блокаде. Когда откроют – неизвестно», – рассказал читатель «Фонтанки» Артем. Другой читатель, Антон, добавляет: «Тут транспортный коллапс, срочно требуются разбирательства. Это полный беспредел».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», блокированы выезды из Шушар на Московское шоссе и Витебский проспект, а также к Пулковскому шоссе. Самые отчаянные пытались было миновать кордоны через поля, однако и там выставлены сотрудники полиции.

Официально о причинах происходящего никто не говорит. Однако жители Шушар и другие автомобилисты понимают, что пробки в районе "Экспофорума" связаны с проведением ПМЭФ-2018. Тем более что днём 25 мая там пройдёт пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и глав иностранных государств.

Читайте также: Видео: Робби Уильямс выступил на закрытой вечеринке ПМЭФ

По материалам «Фонтанки»