Петербургские кондукторы прочитали в автобусе письмо Татьяны из «Евгения Онегина»
Ко дню города «Пассажиравтотранс» выпустил видеоролик с кондукторами, читающими письмо Татьяны из «Евгения Онегина».
Кроме того, 27 мая по городу будет курсировать автобус № 49, расписанный цитатами из произведения. Автобус будет курсировать по маршруту пролегающему по центру Петербурга - Садовой улице, Невскому проспекту, набережной Лебяжьей канавки, Троицкому мосту.
Напомним, в День города метро будет работать круглосуточно. 315-летие Петербург празднует с размахом: кроме привычного парада и «поющих мостов» нас ждут концерты оперных звезд и группы IOWA, шествие диких животных на Невском и спуск корабля «Полтава». Мы разобрались в программе дня рождения города и выбрали самое интересное.
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