18+

Петербургские кондукторы прочитали в автобусе письмо Татьяны из «Евгения Онегина»

Ко дню города «Пассажиравтотранс» выпустил видеоролик с кондукторами, читающими письмо Татьяны из «Евгения Онегина».

 Кроме того, 27 мая по городу будет курсировать автобус № 49, расписанный цитатами из произведения. Автобус будет курсировать по маршруту пролегающему по центру Петербурга - Садовой улице, Невскому проспекту, набережной Лебяжьей канавки, Троицкому мосту.

Напомним, в День города метро будет работать круглосуточно. 315-летие Петербург празднует с размахом: кроме привычного парада и «поющих мостов» нас ждут концерты оперных звезд и группы IOWA, шествие диких животных на Невском и спуск корабля «Полтава». Мы разобрались в программе дня рождения города и выбрали самое интересное.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров