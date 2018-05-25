Петербургские кондукторы прочитали в автобусе письмо Татьяны из «Евгения Онегина»

Напомним, в День города метро будет работать круглосуточно. 315-летие Петербург празднует с размахом: кроме привычного парада и «поющих мостов» нас ждут концерты оперных звезд и группы IOWA, шествие диких животных на Невском и спуск корабля «Полтава». Мы разобрались в программе дня рождения города и выбрали самое интересное.