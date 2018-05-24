В Ботсаду распустятся сразу три «Царицы ночи». Растение цветет лишь раз в году
В Ботаническом саду Петербурга одновременно раскроются три «Царицы ночи». Сотрудники ожидают, что кактус распустится в ночь на 25 мая. По этому случаю с 20:00 до 23:00 для посетителей будет открыт Тропический маршрут.
Это удивительное растение есть далеко не в каждом Ботаническом саду, и за всю историю петербургского сада посетителям лишь трижды показывали цветение этого редкого кактуса. О том, как это было в прошлом году, читайте здесь.
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