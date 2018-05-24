В Ботсаду распустятся сразу три «Царицы ночи». Растение цветет лишь раз в году

Это удивительное растение есть далеко не в каждом Ботаническом саду, и за всю историю петербургского сада посетителям лишь трижды показывали цветение этого редкого кактуса. О том, как это было в прошлом году, читайте здесь.

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