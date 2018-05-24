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На VK Fest в Петербурге приедут Николай Соболев, Big Russian Boss и Марьяна Ро

28 и 29 июля в Петербурге пройдет фестиваль VK Fest. Его площадкой уже по традиции станет Парк 300-летия. 

На мероприятие приедут блогеры Николай Соболев, Марьяна Ро, Стас Давыдов, Вig Russian Boss, а также Ян Топлес, vJOBivay, Дима Масленников, ND production, Халберы и Сатир. Главная тема выступлений этого года — личные и профессиональные изменения на пути к популярности.

Помимо этого ожидается совместная зарядка для всех участников вместе с фитнес-блогерами Машей Соколова, Игорем Оськиным, Любовью Сидоркиной и Алексеем Столяровым. 

На фестивале также будет зона селфи-сессий, где участники смогут сфотографироваться с блогерами, а также выступающие обменяются с гостями VK Fest личными вещами. Напомним, команда VK Fest в лице Андрея Резникова, Дмитрия Сергеева, Андрея Рогозова, Константина Сидоркова, Александра Унешкина, Анастасии Вельковой, Анны Резниковой и Станислава Тонких стала номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». 


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