День рождения Бродского отметят перформансом, фильмами и поездкой в ретротрамвае

В 19.00 в киноклубе «Кино без попкорна» организуют кинопоказ, посвящённых Бродскому. Режиссёр Николай Якимчук занимается темой Бродского с 1992 года, а на встрече покажет три свежих фильма. «Иосиф Бродский: Гиперссылка» — о дороге, которую 23-летний поэт преодолел по пути в ссылку; «Иосиф Бродский: Северный край» — о жизни Бродского в Архангельской области; «ДостоБродский (Достоевский-Бродский)» — игровую картину с участием Леонида Мозгового. Подробности — в группе кинотеатра.

В 19.30 в квартире (Литейный пр., 24) Бродского выступит его родственник Михаил Кельмович, бывавший здесь мальчишкой. Он представит второе издание книги «Иосиф Бродский и его семья», где рассказывается, в каких домах бывал поэт, почему ссорился с тетушками и дядюшками, и каким возвращался из геологических экспедиций. Первое издание книги получило премию «Петрополь». Записаться на встречу можно по ссылке.

25 мая станет театральным днем, потому что в Петербург приезжает Павел Михайлов, бывший актёр театра «Практика» и куратор театра ПТТ (Питерская театральная тусовка) в Москве. Он представит перформанс «Бродский. Retweet», где под музыку Альфреда Шнитке и группы «АукцЫон» прозвучат 23 стихотворения нобелевского лауреата. Начало — в 18:00 и в 20:30.

А в малом зале Фонтанного дома в этот день в 18.30 покажут документальный фильм Лилии Вьюгиной «Ромас, Томас и Иосиф». О дружбе Бродского с литовским поэтом Томасом Венцловой и физиком Ромасе Катилюсе. А также семье Сергеевых из Москвы, которая их познакомила.

Наконец, 27 мая книгу «Бродский и судьбы трех женщин» Марк Яковлев представят в квартире Бродского. Начало — в 18:00, вход — за пожертвование, регистрация по ссылке.

В марте автор фотопроекта «Старый фонд», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Косьмин показал снимки из квартиры в доходном доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, где с 1955 по 1972 год жил поэт Иосиф Бродский.

По материалам «Фонтанки»