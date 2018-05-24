Мяч с корюшкой, грифон и другие сувениры к ЧМ-2018
К предстоящему ЧМ-2018 в Петербурге выпустили сувениры, обыгрывающие петербургские и общероссийские культурные символы. Одним из главных героев стал футбольный мяч, который ловит корюшку или превращается в грифона.
В коллекции также представлены значки, магниты, футболки, кепки, текстильные сумки, подставки под стаканы, стикеры и особенно актуальные в условиях непредсказуемой петербургской погоды дождевики.
Сувениры создало агентство [f]-PR, и в скором времени к мундиалю они планируют выпустить стикеры для Telegram.
«Мы всегда уделяли особенное внимание жизни города: все праздники и масштабные мероприятия находили отражение в нашей работе, поэтому такое важное событие мы не могли пропустить. В наших иллюстрациях мы вновь признаемся в любви к Петербургу и поддерживаем общую радость болельщиков всего мира! Ловите наш мячик!» — рассказала «Собака.ru» генеральный директор [f]-PR Мария Платонова.
Приобрести сувениры можно будет в главном офисе агентства по адресу Ковенский пер., 5, а также во всех ресторанах Ginza Project.
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