18+

Мяч с корюшкой, грифон и другие сувениры к ЧМ-2018

К предстоящему ЧМ-2018 в Петербурге выпустили сувениры, обыгрывающие петербургские и общероссийские культурные символы. Одним из главных героев стал футбольный мяч, который ловит корюшку или превращается в грифона.

В коллекции также представлены значки, магниты, футболки, кепки, текстильные сумки, подставки под стаканы, стикеры и особенно актуальные в условиях непредсказуемой петербургской погоды дождевики. 

Сувениры создало агентство [f]-PR, и в скором времени к мундиалю они планируют выпустить стикеры для Telegram.



«Мы всегда уделяли особенное внимание жизни города: все праздники и масштабные мероприятия находили отражение в нашей работе, поэтому такое важное событие мы не могли пропустить. В наших иллюстрациях мы вновь признаемся в любви к Петербургу и поддерживаем общую радость болельщиков всего мира! Ловите наш мячик!» — рассказала «Собака.ru» генеральный директор [f]-PR Мария Платонова.

Приобрести сувениры можно будет в главном офисе агентства по адресу Ковенский пер., 5, а также во всех ресторанах Ginza Project.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров