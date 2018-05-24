Мяч с корюшкой, грифон и другие сувениры к ЧМ-2018

К предстоящему ЧМ-2018 в Петербурге выпустили сувениры, обыгрывающие петербургские и общероссийские культурные символы. Одним из главных героев стал футбольный мяч, который ловит корюшку или превращается в грифона.

В коллекции также представлены значки, магниты, футболки, кепки, текстильные сумки, подставки под стаканы, стикеры и особенно актуальные в условиях непредсказуемой петербургской погоды дождевики.

Сувениры создало агентство [f]-PR, и в скором времени к мундиалю они планируют выпустить стикеры для Telegram.