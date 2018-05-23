Видео: как выглядит станция «Беговая» за несколько дней до официального открытия
В сети появилось видео, снятое на платформе строящейся станции «Беговая». Ролик выложили в паблике ВК «Подслушано в петербургском метро». Судя по кадрам, строители практически завершили работы.
13 мая подземка провела тестовый запуск станции метро «Новокрестовская». Позже ее закрыли на дальнейшую обкатку и обещали открыть в полноценном режиме вместе с «Беговой». В КРТИ рассказали, что петербуржцы смогут воспользоваться новыми станциями ближе к 27 мая.
Кто не успел опробовать станцию, может посмотреть наш фоторепортаж с открытия «Новокрестовской».
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