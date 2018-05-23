Видео: как выглядит станция «Беговая» за несколько дней до официального открытия

13 мая подземка провела тестовый запуск станции метро «Новокрестовская». Позже ее закрыли на дальнейшую обкатку и обещали открыть в полноценном режиме вместе с «Беговой». В КРТИ рассказали, что петербуржцы смогут воспользоваться новыми станциями ближе к 27 мая.

Кто не успел опробовать станцию, может посмотреть наш фоторепортаж с открытия «Новокрестовской».