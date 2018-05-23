Уикенд в Петербурге с 24 по 27 мая
Выставки Петрова-Водкина, Дали, Цоя и БГ, старт фестиваля Мариинского театра «Звезды белых ночей», а также бесплатный концерт «Классика на Дворцовой» с участием Роберто Аланья – как весело провести выходные (и День города).
23-26 мая
Школа Masters
В школе Masters с 23 по 26 мая проходит неделя Мультимедиа Арт Музея (МАММ). Среди лекторов — искусствовед и директор музея Ольга Свиблова, доктор философии, начальник научно-образовательного отдела ГЦСИ и лауреат премии «Инновация» Антонио Джеуза, руководитель мастерской «Новые Медиа» в Московской школе фотографии и мультимедиа Аристарх Чернышев, американский режиссер и драматург Стивен Сакс и многие другие. Вход на все мероприятия бесплатный, но необходима регистрация.
24-20 мая-августа
Корпус Бенуа
Ретроспектива просто обречена стать блокбастером: Петров-Водкин – художник по-настоящему универсальный, он одинаково понятен любителям и традиционной живописи, и радикального модернизма. На выставке покажут все его этапные работы (да, и «Купание красного коня»), а также эскизы к картинам, которые ранее не демонстрировались.
24-27 мая
«Порт Севкабель»
С четверга на три дня в пространстве «Порт Севкабель» разместится выставка-блокбастер «Новые романтики» с работами символов ленинградского андеграунда — музыкантов «Кино» Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Андрея Крисанова представят вместе с произведениями неоакадемистов Тимура Новикова и Дениса Егельского, и хитами от пионеров цифрового искусства, а ныне апологетов традиционной реалистической живописи - арт-группы Doping-Pong, а также проектами лауреата премии Кандинского Алексея Гинтовта, Степана Липгарта и Антона Чумака.
25-26 мая-августа
KGallery
В экспозицию вошли засекреченные предметы из обихода космонавтов, архивные документы и другие артефакты. Кроме того, часть выставки будет интерактивной, а зрителям покажут также работы современных художников Арсения Жиляева, Александра Джикии, Сергея Шутова, Александра Повзнера, арт-группы МишМаШ и других, посвященные космосу.
24-8 мая-июня
Центральный музей железнодорожного транспорта
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков откроет в четверг выставку в Центральном музее железнодорожного транспорта. В экспозиции – серия картин музыканта, среди которых как совсем ранние полотна, так и произведения еще не знакомые публике. Выставка получила название в честь строчки одной из песен БГ.
с 24 мая
Очередная часть франшизы посвящена приключениям Хана Соло и Чубакки, а снимал ее режиссер Рон Ховард . Премьера пройдет ни много ни мало – в рамках Каннского кинофестиваля.
с 24 мая
Вариация традиционного для комедий сюжета о дефлорации на выпускном балу. Правда, на этот раз героини – три девушки и их родители, которые пытаются помешать детям совершить ошибку в их первый раз.
24 мая
19:00
«Пальма»
В четверг в рамках ПМЭФ пройдет интеллектуальная вечеринка «Гиперпрыжок». В отличие от большинства событий культурной программы форума, квартирник рассчитан на всех петербуржцев. Вход на вечеринку бесплатный (но необходима регистрация). В программе – научные стенд-апы, а также диджей-сет.
25 мая
Эрмитаж
В пятницу в Эрмитаже открывается выставка, посвященная взаимодействию совриска и технологий. Среди экспонатов – работа Нобелевского лауреата по физике Константина Новоселова, совместный проект Дмитрия Гутова и Российского квантового центра, коллаборация художника Павла Пепперштейн с центром высоких технологий «ХимРар», а также объекты американского художника Кевина Абоша, который использует в качестве инструментов собственную кровь и запись кодов в блокчейне.
с 25 мая
Экранизация режиссером Сергеем Мокрицким сайнс-фикшн Сергея Лукьяненко. Главную роль в фильме играет (как когда-то в «Ночном дозоре» Константин Хабенский) вновь петербуржец и бутусовец – Никита Волков. Дизайнер Кирилл стал «таможенником» между параллельными мирами – их существует сотни, а привычный ему всего лишь запасная версия.
25-23 мая-сентября
Эрарта
Панчлайном экспозиции станет почти трехметровый бронзовый слон: символ, придуманный Дали во время работы над полотном «Искушение святого Антония», а также «Благородство времени» — скульптурный эквивалент картин «Постоянство памяти» и «Мягкие часы».
25-10 мая-июня
«Бертгольд центре»
В пятницу в «Бертгольд центре» открывается экспозиция кадров фотографа Сергея Гурина. Настоящий наследник традиций классической ленинградской пленочной фотографии он снимает новых героев города.
25 мая
19:00
Мариинский-2
В пятницу впервые в Петербурге в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» выступит Дрезденская капелла под управлением ученика Герберта фон Караяна Кристиана Тилеманна. В программе — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Листа, солирует Денис Мацуев.
25 мая
20:00
Aurora Concert Hall
На концерте в Петербурге «настоящая московская группа» Олега Нестерова представит практически полностью материал двух альбомов — «Супертанго» и «Из жизни планет».
25 мая
20:30
Эрарта
Филолог, философ и музыкант Псой Короленко выступит в пятницу в Эрарте с новой программой под ироничным постмодернистским названием «Хорек, Рагнарек и Марика Рекк»
25 мая
21:00
«Родина»
В киноцентре «Родина в пятницу вновь покажут на большом экране эксцентричную и очень смешную комедию «Реальные упыри». Это история небольшого клана вампиров, которые живут в Новой Зеландии, снимаются в реалити-шоу, воюют с оборотнями и дружат с гиком-программистом.
26 мая
12:00
Музей уличного искусства
Главный фестиваль видеоблогеров вновь пройдет в Музее уличного искусства. В программе – выступления топовых блогеров Николая Соболева, Яна Топлеса, Леры Ясквевич и многих других. Среди участников, конечно, будет организатор «Видфеста», номинант «ТОП 50. Самые знаменитый люди Петербурга» этого года Руслан Усачев. Вечером на площадке пройдет концерт, хедлайнером которого станет Слава КПСС.
до 26 мая
Namegallery
В Namegallery до субботы можно посмотреть специальный проект Юрия Александрова «Из бумаги / На бумаге», включающий цикл его графических работ из цветного картона: картины-объекты, артефакты и вывески, слепленные футболки и шапки, компьютеры и фотографии, множественные закорючки и значки, – многообразие форм и смыслов, отсылающих то к парадоксу анекдота и комикса, то к мифологии самого автора.
26 мая
12:00
Библиотека Маяковского
В библиотеке Маяковского в субботу пройдет первая встреча лаборатории «Прожито», посвященную работе с дневниками из коллекции строящегося Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Участники будут работать с рукописью Лели Серднак — девочка проработала всю блокаду медсестрой в госпитале, открывшемся в здании ее школы на Каменноостровском проспекте. Вход свободный, но нужна регистрация.
26 мая
12:30
«Кукольный формат»
В субботу актер Юрий Колокольников станет гостем проекта «Книжный театр». Он прочитает детям сказки Джил Мерфи «Пять минут покоя» и «Папа слон – за главного», которые вышли в издательстве «Поляндрия». Спектакль пройдет в театре «Кукольный формат» (ул. Пушкинская, 19).
26 мая
19:00
«КПД»
В клубе «КПД» в субботу пройдет вечеринка из серии «Freeform». Ее участниками станут польский музыкант Jacaszek, московский дуэт Chorda и петербургский проект Tuk-Tuk. За визуальное сопровождение отвечает Юрий Элик.
26 мая
21:00
Дворцовая площадь
В субботу на центральной площади Петербурга пройдет концерт в честь Дня города «Классика на Дворцовой». В программе – выступления лауреата «Грэмми» Роберто Аланья, сопрано Александры Куржак, а также солистов Большого театра, Венской оперы и Мариинского театра. Музыканты сыграют произведения Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса. Вход свободный.
26 мая
23:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» – вечеринка с участием немецкого диджей-дуэта Public Possessions, у которого есть свой одноименный лейбл и магазин. Весь день и ночь на вечеринке в «Кузне» будет работать его pop-up store: пластинки, диски, постеры, книги, футболки и другой мерч.
27 мая
11:00
В День города, 27 мая, в Петербурге пройдет большой велопарад. Стартовать участники будут на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. Завершится велопробег в парке 300-летия. Там организуют развлекательную зону, выступления музыкальных групп и фудкорт.
27 мая
12:00
«ЛЭМЗ»
На стадионе «ЛЭМЗ» в воскресенье пройдет рок-фестиваль «Окна Открой– 2018». В лайн-апе – «Ария», «Пилот», «25/17», Глеб Самойлов и «Matrixx», «Калинов Мост», «Северный Флот», «Бригадный подряд» и многие другие. Специальную программу также посвятят памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.
27 мая
Мариинский-2
Главная премьера фестиваля «Звезды белых ночей» – опера «Фальстаф» в постановке Андреа Де Роза, удачно дебютировавшего в Мариинском два года назад с другой оперой Верди — «Симон Бокканегра». В День города в театре дадут сразу два спектакля – в 15:00 и 20:00. Дирижирует в обоих случаях маэстро Валерий Гергиев.
до 28 мая
Михайловский замок
Русский музей продолжает серию экспозиций-байопиков: в масштабном оммаже Екатерине II — портреты императрицы кисти Торелли и Мейса и более 500 артефактов, отражающих время ее правления в искусстве. Эти выходные – последний шанс ее увидеть, а 27 мая в честь акции «Культурный выходной» это можно сделать бесплатно.
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