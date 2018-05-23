Уикенд в Петербурге с 24 по 27 мая

до 26 мая Namegallery

Выставка «Из бумаги / На бумаге»



В Namegallery до субботы можно посмотреть специальный проект Юрия Александрова «Из бумаги / На бумаге», включающий цикл его графических работ из цветного картона: картины-объекты, артефакты и вывески, слепленные футболки и шапки, компьютеры и фотографии, множественные закорючки и значки, – многообразие форм и смыслов, отсылающих то к парадоксу анекдота и комикса, то к мифологии самого автора.