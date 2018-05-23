В Петербурге и Ленобласти объявлен оранжевый уровень опасности

Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области по прогнозу на 23 и 24 мая.

Согласно системе обозначений, оранжевый уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра России, в эти дни в Петербурге и в Ленобласти возникнет повышенный риск лесных пожаров. Такой же прогноз синоптики сделали и для соседних регионов: повышенная пожароопасность отмечается в Архангельской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Карелии.

Оранжевый уровень опасности объявляли в Петербурге в конце февраля из-за сильных морозов. Тогда тревожные прогнозы сохранялись в течение двух недель. Вторая декада мая стала одной из самых теплых в Петербурге. По словам главного синоптика города Александра Колесова, средняя температура с 11 по 20 мая достигла 17,5 градусов. Выше она была только в 2010-м (18,1) и 1975-м (18,7). В середине месяца температура воздуха побила исторический рекорд - столбик термометра поднялся до 30 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд – плюс 27 градусов – был 43 года назад.

По материалам "ДП"