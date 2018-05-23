В Петербурге прекратила работать единственная маршрутка до аэропорта Пулково
Единственная маршрутка №39, которая курсировала от метро «Московская» до аэропорта Пулково перестала работать с 22 мая.
Оператор аэропорта, компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» заявила, что это связано с проведением ПМЭФ и такое решение приняли в комитете по транспорту для «оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования». Когда автобус возобновит движение, пока неизвестно.
До этого из-за Экономического форума остановки автобусов 39 и 39-Экспресс перенесли от пассажирского терминала к временной платформе. Более того, автомобили, въезжающие на территорию воздушной гавани, будут досматривать.
Пока петербуржцы могут доехать до Пулкова от станции «Московская» на автобусах № 39 и № 39-Экспресс. Они работают с 5:25 до 1:30.
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