В метро рассказали, для чего на самом деле нужен таймер на платформе

В телеграм-канале «Метро.Повседневности» появился ответ на вопрос о том, почему таймер на платформе отсчитывает время с момента отправления предыдущего поезда, а не показывает время до прибытия следующего.

В городской подземке объяснили, что таймер установлен для машинистов, которые с его помощью поддерживают единый график движения поездов на линии. Они прибавляют скорость или, наоборот, замедляют состав, сверяясь с часами.

Канал «Метро.Повседневности» также объяснил, для чего машинисты иногда останавливают составы посреди тоннеля. Оказывается, это связано с задержками в движении из-за пассажиров, которые в часы-пик дольше выходят или заходят в вагон и удерживают двери от закрытия. В таких ситуациях машинист понимает, что отстанет от графика и передает информацию коллегам, чтобы они не нарушили дистанцию между составами и при необходимости сделали небольшую остановку или замедлили ход.

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