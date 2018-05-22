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В августе в Петербурге проведут полумарафон

5 августа в Петербурге пройдет забег от создателей Московского марафона. Центральные улицы города будут перекрыты и всего планируется участие около 8 тысяч человек. 

Всего для бегунов предложат две дистанции: 21,1 километра (это половина классической марафонской дистанции) и 10 километров. Стартовать и финишировать бегуны будут на Дворцовой площади, а дистанция пройдет через Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны и другие достопримечательности. Подробные описания маршрутов доступны здесь.

Зарегистрироваться на забег можно будет до 13 июля, стоимость участия -1,5 тысячи рублей. Кроме того, зарегистрироваться можно будет 3 и 4 августа. В эти же дни бегунам выдадут пакеты участников.

Более подробная информация представлена на сайте забега.


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Автор: Ася Алисултанова
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