В августе в Петербурге проведут полумарафон

5 августа в Петербурге пройдет забег от создателей Московского марафона. Центральные улицы города будут перекрыты и всего планируется участие около 8 тысяч человек.

Всего для бегунов предложат две дистанции: 21,1 километра (это половина классической марафонской дистанции) и 10 километров. Стартовать и финишировать бегуны будут на Дворцовой площади, а дистанция пройдет через Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны и другие достопримечательности. Подробные описания маршрутов доступны здесь.

Зарегистрироваться на забег можно будет до 13 июля, стоимость участия -1,5 тысячи рублей. Кроме того, зарегистрироваться можно будет 3 и 4 августа. В эти же дни бегунам выдадут пакеты участников.

Более подробная информация представлена на сайте забега.