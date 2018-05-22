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У Google появились виртуальные туры по петербургской тюрьме, паркам и музею «Гранд Макет Россия».

Интернет-компания Google оцифровала для сервиса «Просмотр улиц» основные памятники культуры Петербурга. Теперь пользователи могут прогуляться по достопримечательностям города онлайн.

Виртуальные туры доступны для аллей Александровского сада, Екатерининского парка с его прудами, внутреннего убранства Екатерининского дворца, тюрьмы Трубецкого бастиона, Петропавловской крепости с ее собором, а также музея «Гранд Макет Россия».

«Выберите ракурс — и вы словно лично окажетесь рядом! Изображение на экране не заменит ощущений от личного посещения, но мы надеемся, что виртуальная экскурсия вдохновит всех на настоящее путешествие в город на Неве!» — отмечают в Google.

Петропавловская крепость

Александровский парк

Екатерининский парк

Петропавловская крепость

«Гранд Макет Россия»

По материалам "ДП"


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