Вторая декада мая стала одной из самых теплых в Петербурге
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов написал на своей странице в Facebook, что период с 11 по 20 мая в городе стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По его словам, средняя декадная температура достигла 17,5 градусов. Выше она была только в 2010-м (18,1) и 1975-м (18,7).
Ранее метеоролог поделился в своем Facebook фотографией «природного фокуса»: всего за три дня деревья в городских парках буквально обросли полноценной зеленой листвой. Экспресс-озеленение вызвала беспрецедентно жаркая погода, которая стояла в Петербурге.
Помимо этого в ЦПКиО им. С.М. Кирова раньше времени распустились тюльпаны. Цветы высадили к Фестивалю тюльпанов, который откроется 19 и 20 мая. Сотрудники парка в замешательстве и не могут предсказать, сколько продлится цветение.
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Фото: @mskpit
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