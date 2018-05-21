Восточный скоростной диаметр планируют построить к концу 2022 года

Восточный скоростной диаметр в Петербурге планируют построить к 2022 году. Об этом губернатор Георгий Полтавченко рассказал РИА. Градоначальник сообщил, что трассе дали название "Широтная скоростная магистраль".

Территорию под строительство начнут подготавливать осенью этого года. В мае 2019 года проект будет полностью готов, после этого Смольный объявит открытый конкурс по его реализации на основе государственно-частного партнерства. Строительство магистрали завершат к концу 2022 года строительство магистрали планируют завершить.

"Сейчас главный и самый острый, наверное, вопрос, как мы будем проходить Неву: строить мост или прокладывать тоннель. Каждый мост — украшение города. Но необходимо грамотно вписать его в петербургские виды и панорамы. Во всяком случае, мы ищем варианты. Тоннель панорамы вообще не затронет, но подземные переправы у нас в Петербурге обходятся дороже мостов", - добавил губернатор.

В апреле 2017 года участок скоростного диаметра перепланировали после протестов горожан. Согласно новой версии проекта, теперь ВСД не будет пролегать рядом с ЖК «Ладожский парк», его расположат левее. Трасса отступит от улицы Ворошилова и пройдет рядом с железной дорогой, до улицы Коммуны. К тому же в новом варианте плана нет развязки ВСД на Российском проспекте — ее построят на выезде из Петербурга.