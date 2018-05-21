На «Новокрестовскую» во время ЧМ-2018 смогут попасть не все

На время ЧМ-2018 станция «Новокрестовская» будет открыта только для посещения стадиона «Зенит-Арена», пишут РИА Новости со ссылкой на Георгия Полтавченко.

«Прогуляться от нее до Приморского парка Победы и по Крестовскому острову не получится. Мы обязаны держать периметр безопасности, это требование ФИФА, и станция входит внутрь этого периметра. Но для болельщиков, для посетителей стадиона она будет работать в нормальном режиме», — отметил градоначальник, добавив, что точную дату открытия станция «Беговая» и запуска всего нового участка Невско-Василеостровской линии назначат, когда будут готовы необходимые документы.

«Стопроцентная строительная готовность будет обеспечена уже ко Дню города», — добавил он.

Станция метро «Новокрестовская» открылась для петербуржцев в тестовом режиме в воскресенье, 13 мая и проработала до 19:00. Позже станцию снова закрыли для дальнейшей обкатки. В постоянном режиме ее откроют вместе с «Беговой» ближе к Дню города — 27 мая.

Для тех, кто не успел увидеть «Новокрестовская» своими глазами, предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.