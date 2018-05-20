Под Петербургом упал самолет: погиб пилот

Двухместный спортивно-пилотажный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 20 мая. Погиб один человек.

Инцидент произошел в районе деревни Ломаха. Вызов поступил в 17:25, сообщили «Фонтанке» в главном управлении МЧС Ленинградской области.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего пилота выясняются. На месте работают спасатели. В Ломаху выехали следователи Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России. Также на место аварии отправился Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин.

Су-29 — учебно-тренировочный и спортивный самолет разработки ОКБ Сухого.

По материалам «Фонтанка.ру»