Самый большой планетарий в мире на Обводном канале закрыли на неделю

Самый большой планетарий в мире находится в Петербурге, на набережной Обводного канала. Он известен как «Планетарий №1». Сегодня его закрывают на неделю, как сообщили в сообществе площадки, это необходимо для подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму, после которого 26 мая планетарий вновь откроется и начнет работать в штатном режиме.