В Выборгском заливе поселился кит
Как сообщили в паблике «ВКонтакте» «Интересный Выборг», редкого гостя заметили в районе порта Высоцк вечером 19 мая. «Не пил, не курил, это реально настоящий кит», – написал автор видео.
Метров семь, а то и десять», – оценили размер свидетели, опознав горбатого кита. Животное плавало рядом с рейдовым буксиром чуть меньше получаса, а потом «красиво так пошел на фарватер, пуская фонтанчики, по своим китовым делам».
В сообществе «Фонд друзей Балтийской нерпы» отметили, что и раньше получали восторженные заявления о заплывших в Финский залив китообразных. За последние годы свидетели находились неоднократно, но к их сенсациям относились скептически – снять увиденное на видео они не успевали.
По материалам «Фонтанка.ру»
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