Дворцовый мост подсветят фиолетовым в рамках борьбы с кишечными заболеваниями

  • © Фото ВЗК

 Официальным символом борьбы с  воспалительными заболеваниями кишечника является фиолетовый цвет, которым подсвечивают памятники и достопримечательности для того, чтобы обратить внимание людей к проблемам правильного лечения и своевременной диагностики. ВЗК — это группа хронических заболеваний, при которых развивается иммунное воспаление в стенке кишечника.

Россия Международный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника поддерживает во второй раз, помимо Дворцового моста, подсветят также Останкинскую телебашню в Москве.  День ВЗК проходит в 50 странах мира.

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