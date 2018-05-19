Дворцовый мост подсветят фиолетовым в рамках борьбы с кишечными заболеваниями

Официальным символом борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника является фиолетовый цвет, которым подсвечивают памятники и достопримечательности для того, чтобы обратить внимание людей к проблемам правильного лечения и своевременной диагностики. ВЗК — это группа хронических заболеваний, при которых развивается иммунное воспаление в стенке кишечника.

Россия Международный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника поддерживает во второй раз, помимо Дворцового моста, подсветят также Останкинскую телебашню в Москве. День ВЗК проходит в 50 странах мира.