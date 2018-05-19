В Петербурге массово сносят незаконные летние кафе, террасы и киоски
В Петербурге массово сносят незаконные летние кафе и киоски. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом (ККИ), всего к 19 мая демонтировали 10 веранд, 6 павильонов, 17 лотков и тележек.
В центре города разобрали веранды кафе «Жасмин», «Евразия», «Большая кухня» и «Квартирка» на Малой Садовой, террасу «Чайникофф» на Сенной площади и «Хочу харчо» на Садовой. Возле Спаса на Крови, вдоль канала Грибоедова, а также на Невском проспекте убрали лотки, тележки с сувенирами и кукурузой. Как пояснили в комитете, часть предпринимателей стояли на участках вовсе без договоров, часть превысили допустимые размеры.
В ККИ подчеркнули, что демонтажом занимаются не только его сотрудники, но и сами владельцы кафе и павильонов.
По материалам «Фонтанка.ру»
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