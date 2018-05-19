Росавиация ограничила полеты над городами проведения ЧМ-2018

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении усиленных мер безопасности в воздушном пространстве на время проведения чемпионата мира по футболу.

Разрешение на использование воздушного пространства над городами пространства (за исключением уже разрешенной деятельности) необходимо получать от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на время чемпионата мира по футболу над Петербургом введут зону ограничения полетов, запрет коснется гражданских беспилотников. Также сообщалось, что стадион «Санкт-Петербург», где пройдут мачти мундиаля, будут охранять системы ПВО.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

По материалам «ДП»