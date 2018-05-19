В «Ночь музеев» петербургское метро будет работать круглосуточно

В честь проведения «Ночи музеев» петербургское метро с 19 на 20 мая будет работать всю ночь без перерыва.

Но некоторые вестибюли будут все же закрыты. Как сообщают на официальном сайте петербургского метрополитена, будут закрыты: вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

«Ночь музеев» пройдет с 18.00 до 06.00, если вы еще не определились, что посетить этой ночью, смотрите наш гид «Куда пойти на «Ночь музеев»-2018».