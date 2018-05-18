Петербуржцам обещают холодную и мокрую субботу

Рабочая неделя в Петербурге закончится дождями: летняя жара сменится весенней промозглостью.

Как сообщает Северо-Западный гидрометеоцентр, сегодня в городе местами ожидаются дожди и грозы. Осадки будут и в субботу, 19 мая: выходной омрачат ливни. Столбик термометра покинет 20-градусную отметку и покажет +15. Воскресенье синоптики прогнозируют сухим. Воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился в своем Facebook фотографией «природного фокуса»: всего за три дня деревья в городских парках буквально обросли полноценной зеленой листвой. Экспресс-озеленение вызвала беспрецедентно жаркая погода, которая стояла в городе и, судя по всему, от нее были в шоке не только жители.

Помимо этого в ЦПКиО им. С.М. Кирова раньше времени распустились тюльпаны. Цветы высадили к Фестивалю тюльпанов, который откроется 19 и 20 мая.

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