В Смольном показали, как выглядит «Невская ратуша»
На сайте администрации Петербурга опубликовали фотографии нового здания городской администрации, расположенного на территории административно-делового центра «Невская ратуша». Чиновники планируют переехать туда до конца 2018 года. После переезда власти продадут освободившиеся помещения в центре Петербурга.
На первом этаже здания находится открытая информационная зона, общественные приемные, пресс-центр, рабочие кабинеты и внутренний садовый двор с дорожками и подогревом.
«Это ратуша. Это общественное пространство. Поэтому относиться к этому зданию надо как к месту, где идет мощная содержательная коммуникация комитетов, чиновников, правительства с горожанами, а не как офису чиновника», — заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.
На десятом этаже расположилась смотровая площадка высотой 55 метров. Ее планируют использовать для экскурсий, выставок и других городских мероприятий.
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