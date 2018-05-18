В Смольном показали, как выглядит «Невская ратуша»

На сайте администрации Петербурга опубликовали фотографии нового здания городской администрации, расположенного на территории административно-делового центра «Невская ратуша». Чиновники планируют переехать туда до конца 2018 года. После переезда власти продадут освободившиеся помещения в центре Петербурга.

На первом этаже здания находится открытая информационная зона, общественные приемные, пресс-центр, рабочие кабинеты и внутренний садовый двор с дорожками и подогревом.