Посреди Рубинштейна установили бар в виде яхты

Ранее в рамках форума в Михайловском замке прошел первый за долгие годы концерт Аллы Пугачевой: 69-летняя певица приехала на закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper. Алла Борисовна официально завершила гастроли и сольные выступления в 2010 году. С тех он она выпустила несколько песен.