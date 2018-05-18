Посреди Рубинштейна установили бар в виде яхты

Сбылась мечта многих горожан: в связи с Петербургским международным юридическим форумом улица Рубинштейна стала полностью пешеходной (правда ненадолго). Часть мероприятий проходит именно здесь. 

Прямо в центре Рубинштейна один из петербургских яхт-клубов установил бар в виде лодки.

 

 

 

Ранее в рамках форума в Михайловском замке прошел первый за долгие годы концерт Аллы Пугачевой: 69-летняя певица приехала на закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper. Алла Борисовна официально завершила гастроли и сольные выступления в 2010 году. С тех он она выпустила несколько песен. 


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