Купол Исаакия практически полностью очистили от строительных лесов

Напомним, что разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.