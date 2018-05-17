Татьяна Буланова, Екатерина Иванчикова и другие артисты снялись в фильме «История Петербурга в стихах»

Фильм состоит из 16 коротких видео, каждый фрагмент - стихотворение о разных исторических периодах города, сопровождается уникальной музыкой, написанной молодым композитором и музыкантом группы Hann with Gun Русланом Лепатовым.

Петербуржцы увидят, каким город видели писатели разных эпох от Мандельштама, Берггольц, Бродского до Шевчука, как отразились в поэзии значимые исторические события – революция, блокада, перестройка. Для каждого из роликов Все вместе ролики становятся видеосборником стихотворений разных лет, объединенных общей темой.



