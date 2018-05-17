В Петербурге в пассажирский самолет при посадке ударила молния

В пассажирский Airbus А-320, летевший из Москвы в Петербург, при заходе на посадку попала молния. Экипаж смог благополучно посадить самолет, никто не пострадал. После инцидента самолет отстранили от полетов.

«Удар молнии пришелся на внешнюю сторону обшивки, когда самолет находился на низкой высоте около двух тысяч метров и заходил на посадку в „Пулково“. Экипажу удалось благополучно посадить самолет», — сообщил источник ТАСС.

После посадки на фюзеляже самолета нашли повреждения, характерные для удара молнии. Специалисты установят степень воздействия молнии на фюзеляж, узлы и авионику самолет