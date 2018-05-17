Фото дня: как жара в Петербурге вызвала экспресс-озеленение деревьев

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился в своем Facebook фотографией «природного фокуса»: всего за три дня деревья в городских парках буквально обросли полноценной зеленой листвой. Колесов объясняет это явление очень просто: экспресс-озеленение вызвала беспрецедентно жаркая погода, которая стояла в городе и, судя по всему, от нее были в шоке не только жители.

Помимо этого в ЦПКиО им. С.М. Кирова раньше времени распустились тюльпаны. Цветы высадили к Фестивалю тюльпанов, который откроется 19 и 20 мая. Сотрудники парка в замешательстве и не могут предсказать, сколько продлится цветение.

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