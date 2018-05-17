Для прогулочных судов на месяц закрыли участок с панорамой Михайловского замка и Летнего сада

В Петербурге c 17 мая и до 11 июня закрыли участок реки Мойки. Суда не могут пройти по Мойке от Фонтанки до 2-го Садового моста: обычно в этом месте с туристических теплоходов открывается панорама Михайловского замка и Летнего сада.

По результатам экспертизы «Мостотреста» в мае больше всего нарушений зафиксировано на набережной реки Мойки — между 1-м и 2-м Садовыми мостами. Городские специалисты проведут дноочистительные работы: водолазы подняли со дна реки большое количество элементов креплений «маломерок», а на набережной обнаружили приспособления для незаконной швартовки судов, которые были демонтированы.

Фото: @juliababush