В субботу в Петергофе официально откроют летний сезон и фонтаны

В субботу, 19 мая, в Петергофе на Большом каскаде пройдет весенний Праздник фонтанов — официальное открытие летнего сезона в парке. Тема этого года —100-летие музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга.

Красочное световое шоу начнется в 13:00 и вместе с фонтанами будет дан старт масштабному проекту, посвященному музейной истории Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.

В этот же день Петергоф примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»: впервые с 18:00 до 23:00 будет открыт Фермерский дворец парка Александрия, а в рамках программы «Свидетели», посвященной 200-летию императора Александра II, откроются две выставки и пройдет лекция декана факультета истории ЕУ Юлии Сафроновой.

Неофициальное открытие сезона фонтанов прошло еще 28 апреля. С этого времени вход в парк стал платным, а для посетителей открыт музей «Гроты Большого каскада», дворец «Марли», музей фонтанного дела и павильон «Эрмитаж». Дворец «Монплезир» и вольеры и музей «Императорские яхты» закрыты до 26 мая.

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