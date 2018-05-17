Уикенд в Петербурге с 17 по 20 мая

Открытие выставки «Арте повере» в Эрмитаже и нового сезона в Музее уличного искусства, фестиваль SKIF и опера на музыку Филипа Гласса – как весело провести эти выходные в городе.  

Пт 18 мая Сб 19 мая Вс 20 мая

 

16-15 мая-июня

МИСП ХХ-ХХI

Выставка «Осторожно, дети!»

Проект отказывается от романтических воззрений на детство. Помимо сентиментально-восторженных и безмятежных настроений, художники придают образу ребенка дух бунтарства. На выставке покажут работы 110 авторов, в том числе Ильи Кабакова, Владимира Дубасарского, Леонида Цхэ (номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») и многих других.

17-16 мая-августа

Эрмитаж

Выставка «Арте повера. Творческий прорыв»

Работы итальянских художников середины прошлого века, стремящихся к предельной простоте форм и материалов (среди них автор гигантского дерева с камнями Джузеппе Пеноне, Джованни Ансельмо, Микеланджело Пистолетто и другие), разместят на третьем этаже Зимнего — для контраста с изящной фактурой дворца и открыточными видами из его окон.

17-20 мая

«Книжный салон»

Международный фестиваль пройдет в этом году в Петербурге в 13-ый раз. В программе – встречи с писателями Гузель Яхиной, Алексеем Ивановым, Дмитрием Быковым и многими другими. Подробная программа здесь.

с 17 мая

Фильм «Дэдпул 2» / Deadpool 2 

Комедийный боевик Marvel про веселого наемника с шутками против конкурирующей комикс-вселенной DC. Герой Райна Рейнольдса борется с суперсолдатом, а в перерывах выступает на подтанцовке у Селин Дион в клипе на песню «Ashes», вошедшую в официальный саундтрек картины.

с 17 мая

Фильм «Конченая» / Terminal

В российском прокате неонуар-фильм «Конечная» с Марго Робби стал «Конченой». Красотка Энни ведет убийственно (в прямом смысле) опасную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничего не связывает.

с 17 мая

Фильм «Чудеса» / Le meraviglie

Выигравший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014-м трогательный фильм о ста днях после детства выходит в прокат в России только сейчас. Отец-фермер хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, продолжают семейное дело — производство меда. Но в глубинку приезжает телезвезда (Моника Белуччи), которая снимает реалити-шоу «Страна чудес». Кстати, новый фильм Аличе Рорвахер опять называют одним из фаворитов Каннского кинофестиваля.

с 17 мая

Фильм «Третье убийство» / Sandome no satsujin

Японская детективная драма Хирокадзу Корээда в прошлом году претендовала на «Золотого льва» в Венеции. Молодой адвокат замечает недочеты в деле приговоренного к казни убийцы, хотя подсудимый сам признал вину и много лет назад якобы совершил аналогичное преступление.

с 17 мая

Фильм «Караваджо. Душа и кровь» / Caravaggio: The Soul and the Blood

Документальный фильм о жизни художника готовила та же команда, что и ленту «Флоренция и Галерея Уффици 3D». Картина снята в формате 4K и стала рекордсменом итальянского кинопроката.

17 мая

20:00

«Порядок слов»

Презентация сборника стихов Ксении Букши

Номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» поэтесса и писательница Ксения Букша представит в четверг в магазине «Порядок слов» свой новый сборник стихов «Шарманка-мясорубка»

18 мая

19:00

Новая сцена Александринского театра

Фестиваль SKIF

В пятницу в 22-й раз пройдет традиционный ежегодный Международный фестиваль SKIF, концепция которого основана на идеях Сергея Курехина и «Поп-механики». Хедлайнером этого года стали Tangerine Dream, культовый немецкий коллектив, пионеры электронной музыки и краут-рока.

 

c 18 мая

Фильм «Роналду против Месси» / Ronaldo vs. Messi

Документальный фильм-исследование противостояния двух лучших футболистов нашего времени. Режиссером фильма стала британка Тара Пирниа, автор картины «Криштиану Роналду: Мир у его ног».

18 мая

20:00

в концертном зале «Аврора»

Концерт Shortparis

В этом году нет более ошеломляющего музыкального явления, происходящего из Петербурга, чем группа Shortparis. Танец, голос, звук, которые мы видим на сцене, и в целом уникальная музыкальная и смысловая вибрация, которую несет коллектив, дают незабываемое переживание в лучших традициях городского мифа, которые выражали «Поп-механика» Курехина и ранний «Аукцыон». В пятницу музыканты сыграют в «Авроре».

18 мая

19:00

Французский институт

Встреча с Брехтом Эвансом

Автор комиксов и иллюстратор Брехт Эванс, один из самых талантливых представителей бельгийской школы, выступит с мастер-классом в Петербург. В день встречи его роман «Пантера», вышедший в издательстве «Бумкнига», можно будет приобрести по специальной цене.

18 мая

23:00

«Stackenschneider»

Вечеринка Low Cost by Roots United

Первый весенний концерт формации Roots United на двух танцполах клуба «Stackenschneider». Никаких гостей и громких имен – все свои, с полуночи и до 10 утра: Tennisist, Hoopa, Eostra, Kuzma Palkin, Shutta, El.

18 мая

23:00

Union

Вечеринка Haute Dance

В эту пятницу в Union пройдет вечеринка из серии Haute Dance. Ее хэдлайнером станет москвич Rozet. Также в эту ночь сыграют бессменные резиденты объединения: Bibik, Tsyo и сам организатор праздника – Кирилл Шаповалов.

 

19 мая

12:00

Музей уличного искусства

Открытие сезона в Музее уличного искусства

Выставка сезона в Музее уличного искусства получила название «Сказочная страна стритартия» и посвящена современным мифам. Ее куратором стал директор музея Андрей Зайцев, а свое участие уже подтвердили Mata Ruda, Filthy Luker​​, Luka Zamoc, Zebu, Dissenso Cognitivo​, Gio Pistone​, Riccardo Murelli, Максим ИМА, Сергей Карев, Николай Сажин, Стас Багс, Артем Филатов, Ztwins, Владимир Абих и другие художники. Также для выставки работы сделали подопечные из арт-студии благотворительной организации «Перспективы».

19 мая

13:00

ArtPlay

Музыкально-поэтический фестиваль «Маяк»

В Петербурге в субботу пройдет фестиваль поэзии и музыки. В программе – лекции Сергея Носова, Евгения Лазаренко и Василия Аккермана, выступления групп «АлоэВера», Zero People,  Schokk и многих других. Вход свободный по регистрации.

19 мая

20:00

«А2»

Концерт Скриптонита

Казахстанский рэпер Адиль Жалелов за прошлый год выпустил сразу несколько альбомов: EP «Open Season» в составе Jillzay, «Праздник на улице 36», а также двойную пластинку «Уроборос: Улица 36» / «Уроборос: Зеркала». И находится в отличной концертной форме.
 

19 мая

20:00

«Космонавт»

Концерт «Аигел»

У номинантов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», плодотворного дуэта татарской поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2HCompany Ильи Барамии, недавно вышел новый альбом «Музыка», который они презентуют уже в конце мая.

19, 20 мая

19:00

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Сатьяграха»

В субботу и воскресенье Екатеринбургский театр оперы и балета покажет«Сатьяграху». Это первая постановка оперы Филипа Гласса в России. Режиссер Тадеуш Штрассбергер отказался от привычного деления на зал и сцену, окружив зрителей шествующим между рядов хором.

19 мая

«Ночь музеев»

Тема традиционной «Ночи музеев» этого года — «Метаморфозы». Метро будет работать с 19 по 20 мая всю ночь. С подробной программой разных городских институций можно ознакомиться здесь.

19 мая

19:00

Blank 

Вечеринка «Block Party. Back Yard»

В субботу в новом клубе Blank пройдет вечеринка из серии «Block Party. Back Yard». Хайлайтом музыкальной программы станет выступление A GUY CALLED GERALD — музыканта, стоявшего у истоков зарождения acid house революции в Великобритании. Еще одним хедлайнером назначен C.A.R. — сольный андеграундный проект восходящей звезды лондонской музыкальной сцены Chloé Raunet, а из Мехико к нам летит ZOMBIES IN MIAMI .

19 мая

23:00

«Мотив»

Pre-opening клуба «Мотив»

В субботу во флигеле «Владимирского Пассажа», на месте пространства Hexagon, откроется «Мотив» – первый и пока единственный клуб на улице Рубинштейна. На открытии выступят Proton, Craft и Forgotten Disco Star.

 

до 20 мая

Эрарта

Выставка Лю Болина «Художник-невидимка»

В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран). В каждой своей работе Лю Болин сливается с окружающей средой, совмещая техники перфоманса и фото. Эти выходные – последний шанс ее увидеть.

20 мая

20:30

Эрарта

Концерт «АлоэВера»

Инди-поп коллектив «АлоэВера», начинавший в Екатеринбурге, а теперь работающий в Москве, даст самый подходящий для весны акустический концерт-спектакль «Про мужей и капитанов» с песнями про море, самокаты и легкость бытия.

20 мая

20:30

Angleterre Cinema Lounge

Спецпоказ фильма «ВМаяковский»

В воскресенье в Angleterre Cinema Lounge пройдет показ фильма Александра Шейна «ВМаяковский» и встреча с актером Антоном Адасинским, принимавшим участие в картине.

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