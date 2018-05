Уикенд в Петербурге с 17 по 20 мая

с 17 мая

Фильм «Караваджо. Душа и кровь» / Caravaggio: The Soul and the Blood



Документальный фильм о жизни художника готовила та же команда, что и ленту «Флоренция и Галерея Уффици 3D». Картина снята в формате 4K и стала рекордсменом итальянского кинопроката.