Уикенд в Петербурге с 17 по 20 мая

18 мая 19:00 Французский институт

Встреча с Брехтом Эвансом



Автор комиксов и иллюстратор Брехт Эванс, один из самых талантливых представителей бельгийской школы, выступит с мастер-классом в Петербург. В день встречи его роман «Пантера», вышедший в издательстве «Бумкнига», можно будет приобрести по специальной цене.