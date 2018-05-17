Уикенд в Петербурге с 17 по 20 мая
Открытие выставки «Арте повере» в Эрмитаже и нового сезона в Музее уличного искусства, фестиваль SKIF и опера на музыку Филипа Гласса – как весело провести эти выходные в городе.
16-15 мая-июня
МИСП ХХ-ХХI
Проект отказывается от романтических воззрений на детство. Помимо сентиментально-восторженных и безмятежных настроений, художники придают образу ребенка дух бунтарства. На выставке покажут работы 110 авторов, в том числе Ильи Кабакова, Владимира Дубасарского, Леонида Цхэ (номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») и многих других.
17-16 мая-августа
Эрмитаж
Работы итальянских художников середины прошлого века, стремящихся к предельной простоте форм и материалов (среди них автор гигантского дерева с камнями Джузеппе Пеноне, Джованни Ансельмо, Микеланджело Пистолетто и другие), разместят на третьем этаже Зимнего — для контраста с изящной фактурой дворца и открыточными видами из его окон.
17-20 мая
Международный фестиваль пройдет в этом году в Петербурге в 13-ый раз. В программе – встречи с писателями Гузель Яхиной, Алексеем Ивановым, Дмитрием Быковым и многими другими. Подробная программа здесь.
с 17 мая
Комедийный боевик Marvel про веселого наемника с шутками против конкурирующей комикс-вселенной DC. Герой Райна Рейнольдса борется с суперсолдатом, а в перерывах выступает на подтанцовке у Селин Дион в клипе на песню «Ashes», вошедшую в официальный саундтрек картины.
с 17 мая
В российском прокате неонуар-фильм «Конечная» с Марго Робби стал «Конченой». Красотка Энни ведет убийственно (в прямом смысле) опасную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничего не связывает.
с 17 мая
Выигравший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014-м трогательный фильм о ста днях после детства выходит в прокат в России только сейчас. Отец-фермер хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, продолжают семейное дело — производство меда. Но в глубинку приезжает телезвезда (Моника Белуччи), которая снимает реалити-шоу «Страна чудес». Кстати, новый фильм Аличе Рорвахер опять называют одним из фаворитов Каннского кинофестиваля.
с 17 мая
Японская детективная драма Хирокадзу Корээда в прошлом году претендовала на «Золотого льва» в Венеции. Молодой адвокат замечает недочеты в деле приговоренного к казни убийцы, хотя подсудимый сам признал вину и много лет назад якобы совершил аналогичное преступление.
с 17 мая
Документальный фильм о жизни художника готовила та же команда, что и ленту «Флоренция и Галерея Уффици 3D». Картина снята в формате 4K и стала рекордсменом итальянского кинопроката.
17 мая
20:00
«Порядок слов»
Номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» поэтесса и писательница Ксения Букша представит в четверг в магазине «Порядок слов» свой новый сборник стихов «Шарманка-мясорубка».
18 мая
19:00
Новая сцена Александринского театра
В пятницу в 22-й раз пройдет традиционный ежегодный Международный фестиваль SKIF, концепция которого основана на идеях Сергея Курехина и «Поп-механики». Хедлайнером этого года стали Tangerine Dream, культовый немецкий коллектив, пионеры электронной музыки и краут-рока.
c 18 мая
Документальный фильм-исследование противостояния двух лучших футболистов нашего времени. Режиссером фильма стала британка Тара Пирниа, автор картины «Криштиану Роналду: Мир у его ног».
18 мая
20:00
в концертном зале «Аврора»
В этом году нет более ошеломляющего музыкального явления, происходящего из Петербурга, чем группа Shortparis. Танец, голос, звук, которые мы видим на сцене, и в целом уникальная музыкальная и смысловая вибрация, которую несет коллектив, дают незабываемое переживание в лучших традициях городского мифа, которые выражали «Поп-механика» Курехина и ранний «Аукцыон». В пятницу музыканты сыграют в «Авроре».
18 мая
19:00
Французский институт
Автор комиксов и иллюстратор Брехт Эванс, один из самых талантливых представителей бельгийской школы, выступит с мастер-классом в Петербург. В день встречи его роман «Пантера», вышедший в издательстве «Бумкнига», можно будет приобрести по специальной цене.
18 мая
23:00
«Stackenschneider»
Первый весенний концерт формации Roots United на двух танцполах клуба «Stackenschneider». Никаких гостей и громких имен – все свои, с полуночи и до 10 утра: Tennisist, Hoopa, Eostra, Kuzma Palkin, Shutta, El.
18 мая
23:00
Union
В эту пятницу в Union пройдет вечеринка из серии Haute Dance. Ее хэдлайнером станет москвич Rozet. Также в эту ночь сыграют бессменные резиденты объединения: Bibik, Tsyo и сам организатор праздника – Кирилл Шаповалов.
19 мая
12:00
Музей уличного искусства
Выставка сезона в Музее уличного искусства получила название «Сказочная страна стритартия» и посвящена современным мифам. Ее куратором стал директор музея Андрей Зайцев, а свое участие уже подтвердили Mata Ruda, Filthy Luker, Luka Zamoc, Zebu, Dissenso Cognitivo, Gio Pistone, Riccardo Murelli, Максим ИМА, Сергей Карев, Николай Сажин, Стас Багс, Артем Филатов, Ztwins, Владимир Абих и другие художники. Также для выставки работы сделали подопечные из арт-студии благотворительной организации «Перспективы».
19 мая
13:00
ArtPlay
В Петербурге в субботу пройдет фестиваль поэзии и музыки. В программе – лекции Сергея Носова, Евгения Лазаренко и Василия Аккермана, выступления групп «АлоэВера», Zero People, Schokk и многих других. Вход свободный по регистрации.
19 мая
20:00
«А2»
Казахстанский рэпер Адиль Жалелов за прошлый год выпустил сразу несколько альбомов: EP «Open Season» в составе Jillzay, «Праздник на улице 36», а также двойную пластинку «Уроборос: Улица 36» / «Уроборос: Зеркала». И находится в отличной концертной форме.
19 мая
20:00
«Космонавт»
У номинантов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», плодотворного дуэта татарской поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2HCompany Ильи Барамии, недавно вышел новый альбом «Музыка», который они презентуют уже в конце мая.
19, 20 мая
19:00
Новая сцена Александринского театра
В субботу и воскресенье Екатеринбургский театр оперы и балета покажет«Сатьяграху». Это первая постановка оперы Филипа Гласса в России. Режиссер Тадеуш Штрассбергер отказался от привычного деления на зал и сцену, окружив зрителей шествующим между рядов хором.
19 мая
Тема традиционной «Ночи музеев» этого года — «Метаморфозы». Метро будет работать с 19 по 20 мая всю ночь. С подробной программой разных городских институций можно ознакомиться здесь.
19 мая
19:00
Blank
В субботу в новом клубе Blank пройдет вечеринка из серии «Block Party. Back Yard». Хайлайтом музыкальной программы станет выступление A GUY CALLED GERALD — музыканта, стоявшего у истоков зарождения acid house революции в Великобритании. Еще одним хедлайнером назначен C.A.R. — сольный андеграундный проект восходящей звезды лондонской музыкальной сцены Chloé Raunet, а из Мехико к нам летит ZOMBIES IN MIAMI .
19 мая
23:00
«Мотив»
В субботу во флигеле «Владимирского Пассажа», на месте пространства Hexagon, откроется «Мотив» – первый и пока единственный клуб на улице Рубинштейна. На открытии выступят Proton, Craft и Forgotten Disco Star.
до 20 мая
Эрарта
В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран). В каждой своей работе Лю Болин сливается с окружающей средой, совмещая техники перфоманса и фото. Эти выходные – последний шанс ее увидеть.
20 мая
20:30
Эрарта
Инди-поп коллектив «АлоэВера», начинавший в Екатеринбурге, а теперь работающий в Москве, даст самый подходящий для весны акустический концерт-спектакль «Про мужей и капитанов» с песнями про море, самокаты и легкость бытия.
20 мая
20:30
Angleterre Cinema Lounge
В воскресенье в Angleterre Cinema Lounge пройдет показ фильма Александра Шейна «ВМаяковский» и встреча с актером Антоном Адасинским, принимавшим участие в картине.
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