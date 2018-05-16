Фоторепортаж: На Елагином острове тюльпаны распустились раньше времени (на радость нам!)

Из-за рекордной жары, которая стояла в Петербурге целых три дня, в ЦПКиО им. С.М. Кирова раньше времени распустились тюльпаны. Цветы высадили к Фестивалю тюльпанов, который откроется 19 и 20 мая. Сотрудники парка в замешательстве и не могут предсказать, сколько продлится цветение.

Всего к Фестивалю тюльпанов на Елагином высадили 160 тысяч луковиц 130 сортов. Среди цветов есть уникальные экземпляры - например,три из 15 имеющихся в мире сортов черных тюльпанов.