12 самых красивых дворов Петербурга
На днях архитектор Екатерина Новикова опубликовала уже четвертую часть своей карты «Проходные дворы» – в этот раз по Васильевскому острову. Мы попросили Екатерину провести нас по ее любимым дворам Петербурга и составили гид по самым примечательным местам от городской энтузиастки.
Невский проспект, 84-86
Этот двор находится прямо за «Домом актера». Он интересен тем, что, во-первых, находится на Невском, но мало кто о нем знает, а во-вторых, здесь сохранилась потрясающая чугунная лестница, на которой построили кафе – туда можно свободно зайти и выпить кофе. С точки зрения архитектуры он необычен: это поднятый двор – в Петербурге подобных немного. Раньше здесь была терраса и фонтан, от которого осталось лишь основание. Это настоящий островок зелени в самом центре – в старые времена сюда специально приходили гулять.
Рубинштейна, 15-17
Это двор Толстовского дома – большого шестиэтажного здания начала XX века в стиле «классицизирующий модерн с элементами неоренессанса». Он проходной и тянется до самой набережной Фонтанки, 54. Его план представляет из себя анфиладу из трех больших дворов, формирующих внутридомовую «улицу Лидваля» – по фамилии архитектора. Он популярен и известен, пока на Рубенштейна не было баров, он был открыт, но потом сюда слишком часто стали заходить люди в подпитии, чтобы продолжить вечеринку. Старый фонд, дом-колодец – слышимость очень хорошая, поэтому жильцы закрыли вход.
Набережная Фонтанки, 92
Еще одно известное место – этот двор идеально круглый, а образующий его дом спрятан внутри другого двора. Основное здание было создано в 1817 году, а позже, в 1822 архитектор Шарлемань сделал круговую пристройку.
Набережная Фонтанки, 85
Двор доходного дома З. Н. Юсуповой с монументальной аркой в стиле модерн.
Угол Лермонтовского проспекта и набережной канала Грибоедова
Здесь специально построена арка, чтобы обрамлять вид на Исидоровскую церковь, но о ней мало кто знает, так как нужно смотреть со двора. Иногда здесь можно встретить художников, которые рисуют этот вид.
Канонерская, 31
Считается, что именно здесь находится самая маленькая арка Петербурга. Дом разрисован под средневековый замок, а на стенах установлены птицы, сделанные из железа.
Галерная, 55
Это дворец Великого князя Михаила – сына Александра I, брата Николая II. Он любил уединение, поэтому построил себе дом на Галерной. В этом здании был установлен один из первых лифтов в городе, но сейчас он не работает. Внутри есть световые колодцы.
Галерная, 43
Это здание построено в 1869-1870 годах в стиле неоренессанс, сейчас здесь находятся Морское собрание и Генеральное консульство Монако. Во дворе стоит рассмотреть необычную чугунную лестницу и ажурный балкон.
3-я Линия В.О., 40Б
Двор интересен тем, что он мощеный. Около трех лет назад кто-то повесил здесь табличку, гласящую, что это Флигельная площадь – самая маленькая в городе. Разумеется, площади здесь никогда не было и нет, но почему-то коммунальщики подозрительный указатель не снимают.
Малый проспект П.С., 1Б
На Малом проспекте находится один из самых необычных петербургских дворов-колодцев – он восьмиугольный, планировка в здании странная, по периметру идут комнаты, а длинный коридор все это опоясывает. Этот двор доходного дома художника-строителя Николая Занина примечателен еще и тем, что посреди него однажды (уже в современное время) появилось металлическое дерево работы неизвестного автора.
Каменноостровский проспект, 26–28; Кронверкская, 29; Большая Пушкарская, 37
Еще около века назад дом трех Бенуа служил примером прогресса в бытовом обустройстве помещений. Он был был самым большим жилым комплексом в Петербурге, все корпуса соединяются при помощи системы десяти пронумерованных дворов. Они и создавали ощущение «города в городе». Внутри были собственная котельная, электростанция, прачечная, мусоросжигательная печь, снеготаялка. На цокольных этажах располагались магазины. Все лестницы дома были выведены в открытые «парадные дворы», однако многим приходилось пользоваться и черными лестницами, которые в свою очередь вели во дворы-колодцы. Несмотря на такую, на первый взгляд, запутанную систему лабиринтов, новостройка казалась современникам чуть ли не идеальным образцом многоквартирного здания.
Кирочная улица, 24
Двор и без того интересного дома Бака примечателен «мостами» – переходами между парадными. В начале XX века владелец брал со всех жильцов дополнительную плату за возможность зайти в здание с улицы, как «приличный человек».
Текст и фото: Валентина Лучинович
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