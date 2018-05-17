12 самых красивых дворов Петербурга

Невский проспект, 84-86

Этот двор находится прямо за «Домом актера». Он интересен тем, что, во-первых, находится на Невском, но мало кто о нем знает, а во-вторых, здесь сохранилась потрясающая чугунная лестница, на которой построили кафе – туда можно свободно зайти и выпить кофе. С точки зрения архитектуры он необычен: это поднятый двор – в Петербурге подобных немного. Раньше здесь была терраса и фонтан, от которого осталось лишь основание. Это настоящий островок зелени в самом центре – в старые времена сюда специально приходили гулять.