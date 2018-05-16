«Новая Голландия» номинирована на престижную международную премию Бернхарда Реммерса

К слову, при реставрации острова архитекторы придерживались традиций петербургской реставрационной школы, которая считается одной из лучших в мире. После инспекции в академию имени Бернхарда Реммерса будет направлен отчет и члены академии примут решение о выборе победителя.

Команда Новой Голландии - Роксана Шатуновская, Наталия Святогор, Анна Балагурова, Иван Герц, Василий Конашенок, Вика Рыскина, Алексей Русанов и Саша Новоселова номинированы на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

С осени позапрошлого года рукотворный остров впервые за три века стал круглый год доступен петербуржцам, в 2017 году усилиями команды проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» после реконструкции открылись два исторических здания — «Кузня» и «Бутылка», а в «Доме коменданта» начала работу школа креативных индустрий «Маяк». Отныне любой горожанин Теперь любой интеллигентный горожанин твердо знает, где искать лучшие в городе каток, балетную школу или фалафель, куда стоит пойти зимой за подарками на новогодний базар или проводить блинами Масленицу, где можно бесплатно послушать лекции киножурнала «Сеанс», Европейского университета и Высшей школы экономики.

Креативный директор Новой Голландии Роксана Шатуновская в эксклюзивном интервью рассказала нам о том, как началась новая история острова и с какими сложностями столкнулись сотрудники в ходе реставрации.