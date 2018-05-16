«Новая Голландия» номинирована на престижную международную премию Бернхарда Реммерса
Рукотворный остров Новая Голландия номинирован на престижную международную премию Бернхарда Реммерса, сообщает пресс-служба администрации города.
Премия Бернхарда Реммерса присуждается за реставрацию памятников архитектуры. 15 мая Новую Голландию посетил глава наблюдательного совета Герд-Дитер Зивердинг, чтобы оценить, насколько исторический ансамбль отвечает требованиям премии. По итогам осмотра он отметил, что здание тюрьмы («Арестантская башня»), кузница, «Лесные склады» — сохранили свое объемно-планировочное решение и архитектурный облик фасадов.
К слову, при реставрации острова архитекторы придерживались традиций петербургской реставрационной школы, которая считается одной из лучших в мире. После инспекции в академию имени Бернхарда Реммерса будет направлен отчет и члены академии примут решение о выборе победителя.
Команда Новой Голландии - Роксана Шатуновская, Наталия Святогор, Анна Балагурова, Иван Герц, Василий Конашенок, Вика Рыскина, Алексей Русанов и Саша Новоселова номинированы на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
С осени позапрошлого года рукотворный остров впервые за три века стал круглый год доступен петербуржцам, в 2017 году усилиями команды проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» после реконструкции открылись два исторических здания — «Кузня» и «Бутылка», а в «Доме коменданта» начала работу школа креативных индустрий «Маяк». Отныне любой горожанин Теперь любой интеллигентный горожанин твердо знает, где искать лучшие в городе каток, балетную школу или фалафель, куда стоит пойти зимой за подарками на новогодний базар или проводить блинами Масленицу, где можно бесплатно послушать лекции киножурнала «Сеанс», Европейского университета и Высшей школы экономики.
Креативный директор Новой Голландии Роксана Шатуновская в эксклюзивном интервью рассказала нам о том, как началась новая история острова и с какими сложностями столкнулись сотрудники в ходе реставрации.
Роксана Шатуновская
из интервью «Собака.ru» 2016 года:
«А петербуржцы очень переживают, когда в городе что-то перестраивают и переделывают. Все привыкли к своим «стенам». Нам, можно сказать, повезло: на остров толком никого никогда не пускали, поэтому у города не успела сложиться привычка по отношению к Новой Голландии. Но у всех горожан все равно есть свое мнение, которое важно и нужно учитывать. Вот мы и учитывали. Спрашивали, советовались. Не стоит забывать: Новая Голландия — памятник архитектуры федерального значения. Представляете, сколько согласований мы прошли и какое количество нам еще только предстоит пройти. Но с другой стороны, это ведь просто был склад, даже уже не порт, основанный Петром триста лет назад, а склад. То есть о какой культурной составляющей складского помещения можно говорить вообще? Ее невозможно, например, заложить в основу концепции или опереться на нее в разработке функций проекта. И мы, по сути, заново пишем историю острова».
Полное интервью Роксаны Шатуновской читайте тут.
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